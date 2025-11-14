Жена бывшего мэра Сочи прекратила голодовку в СИЗО

Супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — Янина Копайгородская — объявила о завершении голодовки в СИЗО. Об этом сообщило ГУ ФСИН по Москве.

«Обвиняемая Копайгородская Я., после проведения разъяснительной работы о порядке предоставления свиданий, отказалась от объявленной голодовки в следственном изоляторе»,— следует из заявления (цитата по «РИА Новости»).

Отказ от голодовки связан с тем, что руководство СИЗО разрешило заключенной провести свидание с детьми без решеток и перегородок, сообщила «Ъ» адвокат Елизавета Меткина. Отказ от этих требований был причиной голодовки, которую Янина Копайгородская объявила 13 ноября.

Супругу экс-мэра Сочи заключили под стражу в марте по обвинению в особо крупной растрате и посредничестве в получении взятки. До этого она находилась под домашним арестом. Алексея Копайгородского арестовали в сентябре 2024 года. По версии следствия, фигуранты незаконно приобрели муниципальную землю, чтобы расширить свой земельный участок в Сочи.

