Жена бывшего мэра Сочи объявила голодовку в СИЗО ради свиданий с детьми

Как узнал «Ъ», жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, Янина Копайгородская, находящаяся под стражей в московском СИЗО-6, объявила бессрочную голодовку. Причиной стало отклонение ее ходатайства о свидании с несовершеннолетними детьми без решеток и перегородок.

По информации адвоката Елизаветы Меткиной, заключенная объявила голодовку 13 ноября. За восемь месяцев содержания под стражей Копайгородская направила более десяти обращений и жалоб в адрес руководства СИЗО и в Люблинский суд Москвы, но все они были отклонены. Суд указал, что психоэмоциональное состояние детей не имеет значения.

Адвокат отмечает, что подзащитная требует соблюдения норм закона, гарантирующих свидания с детьми в установленных условиях. С момента изменения меры пресечения в марте 2025 года, Копайгородской было предоставлено лишь два свидания с детьми, которые длились около часа и проходили через стекло. Ранее суд отклонил иск Копайгородской о проживании с детьми в камере «мать и дитя». Защита обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в надзорные органы с просьбой проверить законность действий администрации СИЗО.

