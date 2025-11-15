Туристы навострили лыжи на пляжи

Число бронирований организованных туров на зиму увеличилось более чем на 20% год к году. Прирост обеспечивают в первую очередь зарубежные направления, интерес к которым разгоняют укрепление рубля, либерализация визовых норм, в частности со стороны КНР, и расширение чартерных программ. Самый заметный рост показали Вьетнам и Китай, а Турция и Россия в этом году, наоборот, впервые не вошли в пятерку наиболее востребованных направлений.

Количество бронирований организованных туров на зимний сезон (декабрь—февраль) выросло на 23% год к году, подсчитали в Travelata.ru. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина зафиксировала увеличение спроса на 53,4% год к году. В Level.Travel также отметили выраженный рост спроса на путешествия в зимнем сезоне. Рост продаж обеспечивают преимущественно зарубежные направления. Согласно «Авиасейлс», их доля в общем объеме проданных авиабилетов на зиму за год увеличилась с 42% до 47%. На гостиничном рынке значение прибавило два процентных пункта, до 51%, отмечают в OneTwoTrip. В «Туту» говорят, что спрос на перелеты по России на зиму вырос на 4%, за рубеж — на 41%.

Ситуация меняется в контексте укрепления рубля. Согласно ЦБ РФ, стоимость $1 на 14 ноября составила 80,6 руб., €1 — 93,7 руб. Год к году значения сократились на 18,1% и 10,2% соответственно. За счет этого цена бронирований во многие популярные страны не показала существенного роста или даже снизилась. Например, средний чек при бронировании организованного тура в Таиланд на зимний сезон сейчас составляет 276,6 тыс. руб., год к году показатель сократился на 4%, следует из подсчетов Travelata.ru.

Дополнительным стимулом продаж стал резкий рост активности на азиатских направлениях. В Travelata.ru отмечают, что в этом году в пятерку наиболее востребованных зимних направлений вошли две новые страны — Вьетнам и Китай, сформировав 12% продаж. Вьетнам стал самым быстрорастущим курортом минувшей весной (см. “Ъ” от 20 марта). Эту тенденцию на рынке объясняют существенным расширением авиасообщения. В Anex напоминают, что была запущена чартерная программа в Нячанг и на Фукуок. В пятерку самых востребованных стран Вьетнам вошел и в структуре продаж Fun & Sun. В компании тенденцию также связывают с развитием чартерной программы и появлением новых отелей для бронирований.

В случае с Китаем растущий спрос во многом продиктован либерализацией визового режима.

В середине сентября россияне получили возможность свободно посещать страну с туристическими, деловыми и частными целями. Это привело к росту спроса на направление в полтора раза (см. “Ъ” от 26 сентября). Согласно «Авиасейлс», доля Китая в структуре бронирований авиабилетов за рубеж на зиму за год выросла в два раза — с 2,3% до 4,6% от совокупных продаж. Это самая заметная динамика среди популярных стран.

Выраженный рост, по словам представителя Anex, сейчас показывает и другое курортное азиатское направление — Индонезия. Среди самостоятельных путешественников растущий интерес вызывают и европейские страны. По данным «Авиасейлс», доля Италии в общем объеме зарубежных продаж на зиму за год выросла с 1,8% до 1,9%, Франции — с 1,3% до 1,7%.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что в текущем году в пятерку наиболее востребованных зимних направлений в организованном сегменте впервые не вошли Россия и Турция. Год назад они формировали 9% и 4% продаж соответственно. Если для Турции зимний сезон в принципе не считается основным — страна ориентирована скорее на пляжный отдых летом, то доля России размылась. В «Слетать.ру» заметили снижение показателя в структуре продаж за год почти в два раза — с 10,1% до 5,3%.

Любовь Воронина связывает ограниченный интерес к внутренним направлениям с выраженным интересом туристов именно к пляжному отдыху. Речь при этом идет не только о новых азиатских странах. Лидеры туристических предпочтений остаются стабильными. Согласно Travelata.ru, наиболее востребованное направление в зимнем сезоне — Египет. Страна формирует 30% от совокупного объема продаж. Год к году значение сократилось на два процентных пункта. На втором месте — Таиланд (20% продаж туров), на третьем — ОАЭ (17%).

Александра Мерцалова