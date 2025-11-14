Трамп потребовал расследовать связи Клинтона с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросит минюст открыть расследование о связях бывшего президента-демократа Билла Клинтона и других лиц с финансистом Джеффри Эпштейном.

«Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и министерство юстиции совместно с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном»,— написал президент в Truth Social. По словам господина Трампа, проверке также подвергнутся бывший глава Минфина США и Гарвардского университета Ларри Саммерс, сооснователь соцсети LinkedIn, миллиардер Рид Хоффман и банк JPMorgan Chase.

The Wall Street Journal писал, что в книге ко дню рождения Джеффри Эпштейна были обнаружены поздравления от Билла Клинтона и Дональда Трампа, включенные туда вместе с примерно полусотней других посланий в 2003 году. Представитель господина Клинтона отказался это комментировать, напомнив лишь его прежние заявления о том, что бывший президент прекратил любые контакты с Эпштейном за десять лет до его ареста и не был осведомлен о преступлениях финансиста.

Джеффри Эпштейн был арестован летом 2019 года по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних и сутенерстве, однако вскоре покончил с собой в тюрьме. В 2022 году его сообщница Гилейн Максвелл получила 20 лет лишения свободы по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.