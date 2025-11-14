В Севастополе установили личность девушки, напоившей ребенка из пивной банки
В Севастополе правоохранители установили личность девушки, которая на видео давала двухлетнему сыну пить из пивной банки и привлекала его к курению неизвестного вещества. Ею оказалась 20-летняя местная жительница, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Когда сотрудники полиции приехали к девушке домой, она имела внешние признаки опьянения. Жительница Севастополя рассказала, что употребляла наркотические вещества, однако не признала, что давала своему сыну алкоголь, табак и наркотики.
Отец мальчика не принимает участия в его воспитании. Ребенка изъяли из семьи и поместили в государственное учреждение «Дом ребенка». Правоохранители проводят проверку.