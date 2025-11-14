Депутат Немкин исключил внесение Telegram в «белый список» сайтов

Telegram не будет включен в «белый список», так как это иностранный мессенджер, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Белый список формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан»,— сказал господин Немкин ТАСС. Он назвал слухи о включении иностранных мессенджеров или коммерческих площадок в перечень информационным шумом. О том, что Telegram якобы включен в «белый список», сообщили несколько СМИ.

По словам главы комитета, список формируется «исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни» россиян. «Главная цель — создать безопасную и устойчивую цифровую среду, где люди чувствуют себя комфортно даже при вынужденных ограничениях связи»,— добавил Антон Немкин.

В «белый список» входят ВКонтакте, мессенджер Max, Ozon, Wildberries, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «Авито» и другие сайты. 14 ноября Минцифры добавило в перечень Альфа-банк, РЖД, «Почту России», 2ГИС и Tutu.ru.