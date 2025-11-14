Минцифры добавило сайт Альфа-банка, РЖД и 2ГИС в «белый список»

Минцифры обновило «белый список» сервисов, которые работают при отключениях мобильного интернета. В него добавлены сайты Альфа-банка, РЖД, «Почты России», 2ГИС и Tutu.ru.

«Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки»,— следует из пресс-релиза Минцифры. В список также вошли следующие сервисы:

сайты Госдумы, федеральных ведомств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры и региональных правительств;

система маркировки «Честный знак»;

такси «Максим»;

Gismeteo;

сайты «РИА Новости», «Комсомольской правды», РБК, «Газета.ru», Lenta.ru и Rambler.

Список формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений органов власти. Перечень будет пополняться, сообщили в Минцифры. В него уже входят ВКонтакте, мессенджер Max, Ozon, Wildberries, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «Авито» и другие.