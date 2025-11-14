Бойца Интернационального легиона ВСУ из Японии заочно приговорили к 14 годам

Верховный суд ДНР признал виновным в наемничестве гражданина Японии Такао Тайнаки. Его заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Фигурант объявлен в международный розыск, он заочно арестован, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Тайнака вступил в Интернациональный легион ВСУ зимой 2023 года. На Украине он прошел тренировку и был оснащен военным обмундированием. Наемник участвовал в боях против российских военнослужащих вплоть до лета 2025 года. Всего за услуги японца заплатили более 2,6 млн руб.

С начала спецоперации в вооруженные силы Украины вступили более 15 тыс. иностранных наемников из 115 стран. Больше всего бойцов приезжают из США, Британии, Канады и Грузии. По данным Минобороны России, с начала СВО бойцы ВС РФ ликвидировали несколько тысяч наемников.

Никита Черненко