Водно-ценовой баланс
Правительство либерализует цены только на 22% электроэнергии ГЭС
Правительство все же решило ограничить долю свободно продаваемой выработки ГЭС на Дальнем Востоке: показатель вырастет до 22% с 2026 года. Затем он будет увеличиваться на 20 процентных пунктов в год, полная же либерализация ожидается с 2030 года. По оценкам аналитиков, такая мера принесет «РусГидро» около 100–140 млрд руб. дополнительной выручки, но решение финансовых проблем госкомпании требовало бы более решительных действий.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Правительство одобрило новый сценарий ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке, согласно которому с 2026 года доля свободно продаваемой выработки ГЭС вырастет с нынешних 2,5% до 22%. Это следует из проекта протокола правительственной комиссии по развитию электроэнергетики от 13 ноября (с документом ознакомился “Ъ”). Такая мера направлена на стабилизацию финансового положения «РусГидро», в частности, для строительства и модернизации станций на Дальнем Востоке, где прогнозируется энергодефицит.
- Согласно одобренному сценарию, когда с 2026 года либерализация цен ГЭС составит 22%, конечная цена на электроэнергию год к году увеличится на 22,2% — до 6,6 руб. за 1 кВт•ч (регулируемые тарифы для населения сохранятся).
- С 2027 года доля свободной продажи выработки достигнет 40%, затем показатель будет расти на 20 процентных пунктов в год: до 60% с 2028 года и до 80% с 2029 года.
- Полная либерализация произойдет в 2030 году, к этому моменту конечная цена на электроэнергию составит 10 руб. за 1 кВт•ч, что будет на 3,4% ниже среднероссийского уровня.
Ранее на совещании с президентом Владимиром Путиным в сентябре рассматривалась полная либерализация цен ГЭС на Дальнем Востоке с 2026 года (см. “Ъ” от 8 сентября). Однако, чтобы снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии, регуляторы отказались от этой инициативы. На рассмотрение правкомиссии в октябре было вынесено еще три сценария либерализации, помимо уже согласованного.
- В базовой стратегии продажа выработки ГЭС по рыночным ценам росла бы на 2,5% ежегодно.
- В других вариантах полную либерализацию планировалось запустить уже с 2028 года, в одном из них доля свободно продаваемой электроэнергии ГЭС увеличилась бы до 30% с 2026 года и до 60% с 2027 года.
- В последнем сценарии процент либерализации мог бы расти в произвольном темпе, подстроенном под среднероссийский уровень цен на электроэнергию: показатель достиг бы 57% уже со следующего года и 96% — с 2027 года.
В то же время аналитики выступали за более быстрые темпы либерализации, поскольку этот вопрос затрагивает не только финансовое оздоровление «РусГидро», но и решение проблемы энергодефицита в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока. По оценкам Евгении Франке из «Эйлер Аналитические технологии», принятый вариант позволит увеличить выручку «РусГидро» более чем на 100 млрд руб. в 2026–2030 годах. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим оценивает эффект для «РусГидро» в 140 млрд руб. за пять лет.
В «РусГидро» “Ъ” сообщили, что либерализация позитивно отразится на финансовом положении компании, напомнив, что она одномоментно реализует крупнейшую инвестпрограмму строительства пяти тепловых электростанций и реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительства и модернизации сетевого комплекса в энергодефицитной энергосистеме Дальнего Востока. «Что касается темпов либерализации, мы изначально выступали за равные правила работы рынка электроэнергии на территории всей страны, но с учетом влияния рынка на цены на электроэнергию для конечных потребителей считаем данное решение приемлемым и позитивным для компании,— заявили в "РусГидро".— Эффект от возможности продажи 22% электроэнергии ГЭС ДФО по рыночным ценам в 2026 году мы оцениваем примерно в 8 млрд руб. допвыручки». В то же время эффект от увеличения доли свободного ценообразования для ГЭС в 57%, отмечает Евгения Франке, мог бы позволить сгенерировать в том же году еще около 28 млрд руб.
При сегодняшних темпах либерализации в 2027 году, как рассчитала госпожа Франке, компания получит 15 млрд руб. дополнительной выручки, в 2028 году — 23 млрд руб., в 2029 году — 32 млрд руб. и в 2030 году — еще 37 млрд руб. Ускоренная либерализация, по ее словам, позволит снизить долговую нагрузку «РусГидро» на 70 млрд руб. в 2030 году (около 10%), но только на 1% в 2027 году, на 3% в 2028 году и 6% — в 2029 году.