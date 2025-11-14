Водно-ценовой баланс

Правительство все же решило ограничить долю свободно продаваемой выработки ГЭС на Дальнем Востоке: показатель вырастет до 22% с 2026 года. Затем он будет увеличиваться на 20 процентных пунктов в год, полная же либерализация ожидается с 2030 года. По оценкам аналитиков, такая мера принесет «РусГидро» около 100–140 млрд руб. дополнительной выручки, но решение финансовых проблем госкомпании требовало бы более решительных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Правительство одобрило новый сценарий ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке, согласно которому с 2026 года доля свободно продаваемой выработки ГЭС вырастет с нынешних 2,5% до 22%. Это следует из проекта протокола правительственной комиссии по развитию электроэнергетики от 13 ноября (с документом ознакомился “Ъ”). Такая мера направлена на стабилизацию финансового положения «РусГидро», в частности, для строительства и модернизации станций на Дальнем Востоке, где прогнозируется энергодефицит.

Согласно одобренному сценарию, когда с 2026 года либерализация цен ГЭС составит 22%, конечная цена на электроэнергию год к году увеличится на 22,2% — до 6,6 руб. за 1 кВт•ч (регулируемые тарифы для населения сохранятся).

либерализация цен ГЭС составит 22%, конечная цена на электроэнергию год к году увеличится на 22,2% — до 6,6 руб. за 1 кВт•ч (регулируемые тарифы для населения сохранятся). С 2027 года доля свободной продажи выработки достигнет 40%, затем показатель будет расти на 20 процентных пунктов в год: до 60% с 2028 года и до 80% с 2029 года .

доля свободной продажи выработки достигнет 40%, затем показатель будет расти на 20 процентных пунктов в год: до 60% и до 80% . Полная либерализация произойдет в 2030 году, к этому моменту конечная цена на электроэнергию составит 10 руб. за 1 кВт•ч, что будет на 3,4% ниже среднероссийского уровня.

Ранее на совещании с президентом Владимиром Путиным в сентябре рассматривалась полная либерализация цен ГЭС на Дальнем Востоке с 2026 года (см. “Ъ” от 8 сентября). Однако, чтобы снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии, регуляторы отказались от этой инициативы. На рассмотрение правкомиссии в октябре было вынесено еще три сценария либерализации, помимо уже согласованного.

В базовой стратегии продажа выработки ГЭС по рыночным ценам росла бы на 2,5% ежегодно.

В других вариантах полную либерализацию планировалось запустить уже с 2028 года, в одном из них доля свободно продаваемой электроэнергии ГЭС увеличилась бы до 30% с 2026 года и до 60% с 2027 года.

В последнем сценарии процент либерализации мог бы расти в произвольном темпе, подстроенном под среднероссийский уровень цен на электроэнергию: показатель достиг бы 57% уже со следующего года и 96% — с 2027 года.

В то же время аналитики выступали за более быстрые темпы либерализации, поскольку этот вопрос затрагивает не только финансовое оздоровление «РусГидро», но и решение проблемы энергодефицита в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока. По оценкам Евгении Франке из «Эйлер Аналитические технологии», принятый вариант позволит увеличить выручку «РусГидро» более чем на 100 млрд руб. в 2026–2030 годах. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим оценивает эффект для «РусГидро» в 140 млрд руб. за пять лет.

В «РусГидро» “Ъ” сообщили, что либерализация позитивно отразится на финансовом положении компании, напомнив, что она одномоментно реализует крупнейшую инвестпрограмму строительства пяти тепловых электростанций и реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительства и модернизации сетевого комплекса в энергодефицитной энергосистеме Дальнего Востока. «Что касается темпов либерализации, мы изначально выступали за равные правила работы рынка электроэнергии на территории всей страны, но с учетом влияния рынка на цены на электроэнергию для конечных потребителей считаем данное решение приемлемым и позитивным для компании,— заявили в "РусГидро".— Эффект от возможности продажи 22% электроэнергии ГЭС ДФО по рыночным ценам в 2026 году мы оцениваем примерно в 8 млрд руб. допвыручки». В то же время эффект от увеличения доли свободного ценообразования для ГЭС в 57%, отмечает Евгения Франке, мог бы позволить сгенерировать в том же году еще около 28 млрд руб.

При сегодняшних темпах либерализации в 2027 году, как рассчитала госпожа Франке, компания получит 15 млрд руб. дополнительной выручки, в 2028 году — 23 млрд руб., в 2029 году — 32 млрд руб. и в 2030 году — еще 37 млрд руб. Ускоренная либерализация, по ее словам, позволит снизить долговую нагрузку «РусГидро» на 70 млрд руб. в 2030 году (около 10%), но только на 1% в 2027 году, на 3% в 2028 году и 6% — в 2029 году.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел