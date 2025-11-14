Полиция проверит незаконную свалку отходов птицефабрики в Багаевском районе

Специалисты минприроды Ростовской области выявили незаконное складирование отходов птицеводства в лесополосе Багаевского района, недалеко от хутора Усьман. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проверка подтвердила наличие отходов разведения сельскохозяйственной птицы, а в воздухе ощущался характерный запах помета. Материалы нарушения передали в МВД.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Волгодонском районе выявили превышение свинца и цинка на сельхозугодиях.

Константин Соловьев