Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция проверит незаконную свалку отходов птицефабрики в Багаевском районе

Специалисты минприроды Ростовской области выявили незаконное складирование отходов птицеводства в лесополосе Багаевского района, недалеко от хутора Усьман. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверка подтвердила наличие отходов разведения сельскохозяйственной птицы, а в воздухе ощущался характерный запах помета. Материалы нарушения передали в МВД.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Волгодонском районе выявили превышение свинца и цинка на сельхозугодиях.

Константин Соловьев

Новости компаний Все