HR-директор Alias Group раскрыла архитектуру эффективной мотивации на панельной дискуссии клуба «Движение»

Директор по персоналу инвестиционного холдинга Alias Group Светлана Хабибуллина стала ключевым спикером панельной дискуссии на тему «Мотивация как архитектура успеха: от фундамента до верхних этажей лидерства», организованной Клубом недвижимости «Движение».

HR-директор Alias Group Светлана Хабибуллина

Фото: Alias Group

Модератором дискуссии выступила Юлия Артемова, партнер консалтинговой компании The Edgers, руководитель практики «Недвижимость и строительство».

В своем выступлении Светлана Хабибуллина раскрыла подходы к мотивации команды в современных условиях турбулентного рынка. «Эффективная система мотивации основывается на комплексном подходе, отражая абсолютную прозрачность и справедливость правил, своевременность и гибкость в применении инструментов мотивации, а также на главных принципах, сочетающих командное влияние на достижение общей цели и индивидуальный вклад, отвечая на вопрос: что лично я должен сделать для того, чтобы добиться этого результата», – подчеркнула спикер.

Эксперт дополнила, что в текущей рыночной ситуации сотрудники и кандидаты на вакантные позиции, предпочитают увеличивать постоянную часть, так как это обеспечивает предсказуемый и стабильный доход, который легче планировать, и снизить влияние переменной части заработной платы, ввиду того, что все сложнее становится прогнозировать выполнение долгосрочных целей. Несмотря на это, отказываться от долгосрочной системы мотивации Светлана Хабибуллина не рекомендует, поскольку такая система помогает привязать вознаграждение сотрудников (часто в виде акций или опционов) к будущим результатам компании, что стимулирует их работать на стратегический успех в перспективе нескольких лет, а не только на краткосрочные показатели.

В ходе дискуссии Светлана Хабибуллина подчеркнула, что удержание и привлечение эффективных и компетентных руководителей держится не только на системах мотивации, отметив, что важной составляющей также являются корпоративная культура, общие ценности и атмосфера в компании.

https://alias-group.ru/