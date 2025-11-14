В Ростовской области запустили онлайн-сервис по поиску эвакуированных машин

В Ростовской области заработал онлайн-сервис поиска эвакуированных автомобилей. Водители могут самостоятельно найти свою машину через интернет-портал evacuation61.ru. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр транспорта региона Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Чтобы найти свою машину, водителям приходилось звонить в полицию и по несколько часов ждать информацию. Такой порядок создавал дополнительную нагрузку на сотрудников правоохранительных органов и неудобство для наших граждан», — говорится в сообщении.

Новый сервис позволяет установить причину и время эвакуации, а также местонахождение транспортного средства по государственному номеру. По словам министра, актуальную информацию можно получить в течение 30 минут после эвакуации автомобиля.

Константин Соловьев