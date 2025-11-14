В Ростовской области рост обращений мигрантов о приеме на работу вырос на 70%

В Ростовской области за девять месяцев 2025 года выдали 783 разрешения на работу высококвалифицированным иностранным специалистам, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За этот период поступило более 18,5 тыс. заявлений на получение патентов и более 2,6 тыс. заявлений на оформление разрешений на работу для граждан других государств. Количество обращений за патентами увеличилось на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Правоохранители пояснили, что рост числа заявок ограничением допустимой доли иностранных сотрудников в ряде секторов экономики другими регионами России. В то же время количество обращения за разрешениями на трудовую деятельность выросли на 70,7%. Причиной стали изменения в законодательстве, отменившие требование предоставлять сертификаты о знании русского языка, истории и основ права РФ.

Как следует из сообщения, больше всего мигрантов, почти 16 тыс. человек, трудится в агропромышленном комплексе области. Второе место занимает строительная сфера с 3,8 тыс. иностранными работниками. Третью позицию удерживает обрабатывающая промышленность, где заняты менее тысячи граждан других стран.

Константин Соловьев