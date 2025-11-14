Ростовстат показал средние цены на продукты и товары в крупных городах Дона

В Ростовской области провели мониторинг стоимости главных продуктов и товаров, а также коммунальных услуг в шести крупных городах: Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Сальске и Миллерове. Данные приводят в Ростовстате.

По результатам исследования, самыми дорогими продуктами стали баранина — в среднем 787 руб./кг, и сливочное масло — 1058 руб./кг. Наиболее высокие цены на баранину зафиксированы в Таганроге (808 руб.), самые низкие — в Волгодонске (739 руб.). Говядина в регионе стоит в среднем 651 руб./кг. Дешевле всего ее можно купить в Волгодонске (602 руб.), дороже всего — в Таганроге (675 руб.). Свинина обходится потребителям в 423 руб./кг — от 406 руб. в Ростове-на-Дону до 445 руб. в Миллерове.

Курица остается наиболее доступным видом мяса — 229 руб./кг. Самые низкие расценки на птицу отмечены в Миллерове (218 руб.), самые высокие — в Волгодонске (240 руб.).

Среди молочных продуктов дороже всего стоит сливочное масло — в среднем 1058 руб./кг, с разбросом от 1006 руб. в Миллерове до 1138 руб. в Волгодонске. Подсолнечное масло значительно дешевле — 147 руб./л. Молоко пастеризованное продается по 92 руб./л, ультрапастеризованное — по 114 руб.

Из базовых продуктов питания самыми недорогими являются поваренная соль (23 руб./кг), картофель (44 руб./кг), пшеничная мука (49 руб./кг) и гречневая крупа (62 руб./кг). Десяток куриных яиц стоит в среднем в регионе стоит 83 рубля.

В сфере коммунальных услуг наибольший разброс цен наблюдается по отоплению — от 2754 руб. за гигакалорию в Волгодонске до 4561 руб. в Сальске. Горячее водоснабжение обходится жителям в среднем в 853 руб. в месяц с человека, холодное водоснабжение и водоотведение — 673 руб.

Проезд в общественном транспорте варьируется от 33 руб. за поездку в автобусе в Миллерове до 43 руб. в Сальске. В трамвае и троллейбусе, которые работают не во всех городах, стоимость поездки составляет оценивает от 34 до 40 руб.

Константин Соловьев