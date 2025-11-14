Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Клуб КХЛ «Сибирь» уволил главного тренера Буцаева после 11 поражений подряд

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил об увольнении Вячеслава Буцаева с поста главного тренера. Специалист отправлен в отставку «в связи с неудовлетворительными результатами».

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Сибирь» потерпела 11 поражений подряд в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков по итогам 25 матчей. Исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» назначен Ярослав Люзенков. До этого он на протяжении двух сезонов входил в тренерский штаб клуба. 15 ноября «Сибирь» на выезде сыграет против московского «Динамо».

Отставка Буцаева стала второй для «Сибири» в этом сезоне. В начале октября клуб уволил Вадима Епанчинцева после трех поражений подряд. Под его руководством команда в десяти матчах одержала лишь одну победу в основное время. В прошлом сезоне КХЛ господин Епанчинцев вывел команду в play-off, где «Сибирь» в первом раунде уступила будущему полуфиналисту — уфимскому «Салавату Юлаеву».

В качестве игрока Вячеслав Буцаев становился олимпийским чемпионом (1992) и победителем мирового первенства (1993). Он начал тренерскую карьеру в начале прошлого десятилетия. Ранее господин Буцаев возглавлял московский ЦСКА, «Сочи», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Витязь» и астанинский «Барыс».

Таисия Орлова

