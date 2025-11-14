Над Крымом сбили два БПЛА

Два беспилотника уничтожили над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидировали в период с 12:00 до 15:00 мск. Всего над регионами РФ в это время перехватили 10 БПЛА.

«Ъ-Кубань» писал, что за ночь над регионами РФ перехватили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Среди них 19 — над Республикой Крым и 59 — над акваторией Черного моря.

Алина Зорина