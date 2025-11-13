Несколько частных домов пострадали в Орловской области из-за ночных атак БПЛА
20 БПЛА сбили ночью в Воронежской области
Ночью в Орловской области из-за атак беспилотников ВСУ пострадали остекление частных домов и балконы квартир, а также несколько автомобилей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
По данным Минобороны, над регионом уничтожили шесть дронов. Всего над Россией ликвидировали 130 БПЛА, в том числе 94 над Черноземьем. Из них по 32 — над Белгородской и Курской областями, 20 — над Воронежской, четыре — над Тамбовской.
Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что беспилотники ВСУ уничтожили над тремя городами региона. Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
Курский оперштаб подтвердил информацию ведомства. Белгородские и тамбовские власти ночные атаки пока не прокомментировали.
Прошлой ночью в Орловской области из-за ударов БПЛА пострадали четыре частных дома.