Обвиняемого в изнасиловании экс-депутата Напсо выселили из служебной квартиры

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск о выселении из служебной квартиры бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и членов его семьи. Решение связано с лишением полномочий ответчика. Об этом сообщило ТАСС.

Иск подало ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управделами президента РФ. Истец указал, что экс-депутат должен был освободить квартиру еще в мае. В том же месяце Госдума прекратила его депутатские полномочия, так как господин Напсо долгое время отсутствовал на заседаниях.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. Он отметил, что квартира является единственным жильем бывшего депутата, в ней прописаны четверо его детей и 85-летняя мама. В разговоре с «РИА Новости» господин Напсо заявил, что сделал в квартире ремонт за свой счет и «из служебного там остались только голые стены».

В октябре суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры национализировал 60 объектов недвижимости, принадлежавших экс-депутату. Ранее Юрий Напсо стал фигурантом по делу об изнасиловании 19-летней помощницы. Следствие считает, что преступление произошло в 2023 году, после чего фигурант улетел из России. Правоохранители провели обыски в служебной квартире.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Квартиру экс-депутата назвали местом преступления».

Никита Черненко