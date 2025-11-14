Ростов предоставит платформу для кооперационных связей промпредприятий

27 ноября в Ростове-на-Дону состоится Межрегиональный промышленный форум для промышленных предприятий города. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ТПП Ростовской области Фото: предоставлено пресс-службой ТПП Ростовской области

Как рассказали в пресс-службе ТПП региона, «ПромФорум» проводится по инициативе департамента экономики Ростова-на-Дону и при поддержке городской администрации. Форум соберет на одной площадке представителей промышленных компаний, научно-технических организаций, экспертного сообщества Дона и других регионов РФ. Участники смогут обмениваться передовым опытом, представлять новые проекты, обсуждать возможности промышленной кооперации и применения различных инструментов финансирования. Среди ключевых спикеров форума – представители «Ростеха», «Центра поддержки инжиниринга и инноваций», Российского экспортного центра, Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике и др.

«В фокусе внимания – действенные механизмы поддержки, призванные обеспечить технологическое лидерство и корпораций, и динамично развивающихся предприятий малого и среднего бизнеса», – подчеркнули в ТПП.

В деловой программе форума предусмотрено проведение пленарной сессии «Системные решения развития промышленной кооперации и финансирования проектов технологического лидерства». Также запланированы семинары по вопросам включения товаров в реестр отечественной промышленной продукции, получения мер поддержки проектов промпредприятий и применения механизмов содействия промкооперации в странах ЕАЭС.

По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, в работе предприятий различных отраслей и масштабов на межрегиональном уровне кроется ключ к достижению технологического лидерства. «Форум является платформой для формирования кооперационных связей, обмена опытом и выработки совместных стратегий развития», – резюмировал глава города.

Ефим Мартов