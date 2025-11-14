У Верховного суда раскрыли аферу

Как стало известно “Ъ”, бывший деловой партнер находящегося в международном розыске экс-губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) признан виновным в мошенничестве с элитной недвижимостью в самом центре Москвы — расположенным в полутора километрах от Кремля, рядом с Верховным судом России, бизнес-центром «Поварская Плаза». Однако уголовное преследование фигуранта суд прекратил в связи с его смертью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершенного им преступления (ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) Тушинский суд Москвы рассматривал с марта 2023 года. Изначально его фигурантами являлись бывший гендиректор ООО «Сити Холдинг» Игорь Дябденков и учредитель этой компании Дмитрий Рябоконь. Однако через несколько месяцев после начала процесса рассмотрение дела в отношении последнего было приостановлено в связи с выявленным у фигуранта тяжелым заболеванием.

В июле 2024 года Игорь Дябденков вместо запрошенных гособвинителем десяти лет колонии общего режима получил пять. После того как прокуратура подала апелляционную жалобу, Мосгорсуд в октябре прошлого года увеличил осужденному наказание до семи лет.

Тем временем второй фигурант этого дела Дмитрий Рябоконь, по данным “Ъ”, ходатайствовал перед судом о том, чтобы ему разрешили выехать для проведения операции за границу.

Однако в этом ему было отказано. В сентябре 2024 года Дмитрий Рябоконь скончался в Москве. Суд поставил вопрос о прекращении его уголовного преследования в связи со смертью. Но против этого возражали его родственники. Впрочем, добиться оправдательного приговора им так и не удалось. В ходе состоявшихся на днях прений прокурор попросил признать подсудимого Рябоконя виновным и прекратить в отношении него дело в связи со смертью, что судья Андрей Костырев 14 ноября и сделал.

Как уже рассказывал “Ъ”, все обстоятельства этого дела связаны с находящимся в полутора километрах от Кремля и рядом с Верховным судом России бизнес-центром «Поварская Плаза». Под обременение этот семиэтажный особняк попал еще в 2014 году. Тогда арест на недвижимость наложил Басманный суд по ходатайству следователя из управления Следственного комитета России (СКР) по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, расследовавшего уголовное дело в отношении Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). С сентября 2023 года он находится в украинском СИЗО по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Поварская Плаза»

Фото: bc-povarskaja-plaza.ru Бизнес-центр «Поварская Плаза»

Фото: bc-povarskaja-plaza.ru

В России же украинскому олигарху вменяются в вину организация убийств российских журналистов, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и похищение российских граждан на территории Украины (ст. 105, 356, 144 и 126 УК РФ).

По имевшейся у силовиков информации, находившийся в международном розыске по делу о совершении украинскими военными тяжких и особо тяжких преступлений на востоке Украины экс-губернатор Днепропетровской области Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и его бизнес-партнер миллиардер Геннадий Боголюбов на тот момент являлись владельцами 50% акций ЗАО «Элит-Холдинг», правопреемником которого впоследствии стало ООО «Сити Холдинг». Основным же активом этой структуры было как раз здание на Поварской улице, 10/1.

Как полагало следствие, получаемая Игорем Коломойским (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) от сдачи в аренду почти 8 тыс. кв. м прибыль могла идти на финансирование подконтрольных ему нацбатальонов «Днепр» и «Айдар», которые признаны террористическими и запрещены в России. А в прошлом году российский суд признал уже и самого Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) экстремистом, конфисковав у него по требованию Генпрокуратуры обнаруженные в РФ активы.

Игорь Дябденков и Дмитрий Рябоконь фигурантами расследования стали в феврале 2018 года. Причем первоначально им вменили в вину уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Однако суммы недоимки (8 млн руб.) оказалось недостаточно для привлечения бизнесменов к уголовной ответственности, и в августе 2022 года налоговое дело было прекращено.

Впрочем, еще в апреле 2020 года оба стали обвиняемыми уже в особо крупном мошенничестве, к которому в конце расследования добавили легализацию. Заявителем по этому делу выступил житель столичного микрорайона Орехово-Борисово Айказ Овасафян.

Из материалов дела следует, что он является бенефициаром зарегистрированного на Багамских Островах холдинга Arch limited, который ранее также имел деловые контакты с группой компаний Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и Геннадия Боголюбова. В сентябре 2015 года в счет погашения части долга в размере $300 млн перед компанией Айказа Овасафяна Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) передал ему свою кипрскую компанию Galermos, которой, по версии заявителя и СКР, принадлежал бизнес-центр «Поварская Плаза».

Разбираясь с полученным имуществом, новый владелец выяснил, что никаких акций ЗАО «Элит-Холдинг», владеющего этим бизнес-центром, у кипрского офшора нет: они находятся в собственности владельца здания Дмитрия Рябоконя. Следствие, с которым согласился и суд, пришло к выводу, что последний, вступив в сговор с Игорем Дябденковым, похитил акции у Galermos, нанеся тем самым Айказу Овасафяну ущерб на сумму более 1,2 млрд руб.

В ходе следствия и суда подсудимые свою вину в хищении и отмывании не признали.

Игорь Дябденков утверждал, что был лишь номинальным директором компании, к принимаемым Дмитрием Рябоконем решениям никакого отношения не имел и повлиять на них не мог.

Версия последнего строилась на том, что с момента создания ЗАО «Элит-Холдинг» в 2001 году он являлся его единственным учредителем и владельцем. Впрочем, того, что у него были деловые отношения с Игорем Коломойским (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), бизнесмен тоже не отрицал. По его словам, в начале 2000-х, еще задолго до событий на Украине, близкие к украинскому олигарху люди предлагали оформить в залог здание или акции «Элит-Холдинга» в качестве обеспечения по кредиту, взятому им в конце 1990-х в Мосприватбанке (московский филиал подконтрольного украинскому олигарху Приватбанка). Однако от этого предложения Дмитрий Рябоконь отказался, и стороны пошли на компромисс, заключив джентльменское соглашение. Его суть состояла в том, что переход 25% акций якобы был зарегистрирован лишь во внутреннем реестре ЗАО, то есть без юридически оформленного в госорганах отчуждения собственности. Если бы в оговоренный срок Дмитрий Рябоконь не вернул деньги, то в этом случае и должен был бы состояться официальный переход ценных бумаг. Однако в 2008 году, по словам Дмитрия Рябоконя, он рассчитался с долгом и предложил представителям своего делового партнера аннулировать все договоренности. По их настоянию это было сделано через кипрскую компанию Galermos в том же 2008 году.

Следствие и суд эту версию подсудимого Рябоконя сочли несостоятельной и вслед за Игорем Дябденковым признали его виновным в инкриминированных преступлениях. По словам защиты бизнесмена, решение об обжаловании приговора будет принято после консультаций с его родственниками.

Олег Рубникович