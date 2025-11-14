Школьники Дона совершили 2,4 миллиона поездок по социальным картам
В Ростовской области с начала 2025 года выдано 22,3 тыс. социальных карт обучающимся. Об этом сообщила пресс-служба АРПС.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Большая часть карт — 20 тыс. штук — досталась школьникам Ростова-на-Дону. За первую учебную четверть держатели карт совершили 2,4 млн поездок на общественном транспорте.
Наиболее активно льготным проездом пользуются учащиеся от 11 до 17 лет. В ведомстве отмечают, что социальная карта обеспечивает удобство и экономию для школьников.