Школьники Дона совершили 2,4 миллиона поездок по социальным картам

В Ростовской области с начала 2025 года выдано 22,3 тыс. социальных карт обучающимся. Об этом сообщила пресс-служба АРПС.

Большая часть карт — 20 тыс. штук — досталась школьникам Ростова-на-Дону. За первую учебную четверть держатели карт совершили 2,4 млн поездок на общественном транспорте.

Наиболее активно льготным проездом пользуются учащиеся от 11 до 17 лет. В ведомстве отмечают, что социальная карта обеспечивает удобство и экономию для школьников.

Валентина Любашенко