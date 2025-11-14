За 10 месяцев краснодарское УФАС рассмотрело 33 дела о ненадлежащей рекламе

За 10 месяцев 2025 года Краснодарское УФАС России рассмотрело 33 дела о нарушениях в сфере рекламы. Основными нарушениями стали рассылка рекламы без согласия абонента и несоблюдение правил интернет-рекламы, пишет «Бизнес ФМ Краснодар».

Крупным нарушителем признано ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», которому назначен штраф в размере 300 тыс. руб. за отправку рекламных сообщений на электронную почту без согласия получателя. Ведомство обязало компанию прекратить нарушение в соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе».

В сфере интернет-рекламы зафиксировано 10 дел по ст. 18.1. Одно дело было рассмотрено в области финансовых услуг и кредитования (ст. 28), еще одно — в фармацевтике и продаже БАДов (ст. 24). Нарушений в строительной отрасли и на рынке недвижимости не выявлено.

Вячеслав Рыжков