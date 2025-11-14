Валовая выручка салонов красоты на Кубани превысила 1,25 млрд рублей

На юге России продолжает расширяться рынок бьюти-услуг, однако динамика в регионах остается неоднородной. Как следует из данных аналитического центра Контур.Фокус, предоставленных «Ъ-Кубань», в большинстве субъектов Южного федерального округа фиксируется рост числа салонов красоты, регистраций новых предприятий и выручки. Лидирующие позиции занимают Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области, где количество регистраций стабильно превышает число ликвидаций, а обороты бизнеса увеличиваются.

Иная ситуация складывается в Калмыкии — это единственный регион округа, где совокупное число работающих организаций снизилось. Здесь чаще закрывались предприятия, падала средняя выручка, что аналитики связывают с оттоком населения, низким уровнем доходов и ограниченной инфраструктурой.

В Краснодарском крае общее число организаций за январь—ноябрь 2025 года выросло на 6,2% — более чем до 5,5 тыс., количество новых регистраций превысило тысячу, а валовая выручка юрлиц по итогам 2024 года увеличилась на 28% и превысила 1,25 млрд руб. Рост отмечается и в Ростовской области, где число организаций увеличилось на 6,5%, а выручка юрлиц — на 16,3%. Волгоградская область показывает наиболее высокие темпы прироста организаций — более 16%, при умеренном увеличении оборотов.

В республике Адыгея рынок демонстрирует стабильный рост числа предпринимателей, но выручка юрлиц снизилась почти на 7%. В Астраханской области и Крыму, напротив, отмечаются существенные темпы роста финансовых показателей: в Астрахани — почти на 59%, в Крыму — более чем на 39%. Севастополь показывает умеренный рост числа салонов и выручки, оставаясь относительно стабильным рынком.

Вячеслав Рыжков