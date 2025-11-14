Средние зарплатные предложения для работников автосервисов на Кубани выросли на треть

В Краснодарском крае средние зарплатные предложения для работников автосервисов за год выросли на 36% и достигли 137,1 тыс. руб. в месяц, сообщает аналитический центр «Авито Работа» (данные имеются в распоряжении «Ъ»). Наибольший рост наблюдается у автомехаников: в октябре им предлагали в среднем 156,5 руб., что на 53% выше показателей прошлого года. Специалисты выполняют комплексный ремонт и обслуживание автомобилей, включая диагностику, ремонт двигателей, трансмиссий и ходовой части.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заметное увеличение зарплат зафиксировано и у мастеров-приемщиков — до 104 тыс. руб. в месяц, что на 21% выше октябрьских показателей 2024 года. Эти сотрудники занимаются консультированием клиентов, приемом автомобилей, согласованием стоимости ремонта и контролем выполнения работ.

По данным платформы, растет число вакансий в автосервисах: особенно востребованы автомаляры и автожестянщики, число предложений по которым увеличилось на 77 и 13% соответственно. По мнению экспертов, рост спроса связан как с сезонными факторами, так и с усложнением структуры автопарка: современные автомобили требуют высокой квалификации специалистов для точного и надежного обслуживания.

Аналитики отмечают, что указанные средние зарплатные предложения отражают верхние границы вакансий, опубликованных на платформе, и фактический доход сотрудников может отличаться.

Вячеслав Рыжков