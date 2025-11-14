Препараты для лечения системы кровообращения в Адыгее подорожали на 19,2%

С начала 2025 года в Республике Адыгея препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы подорожали на 19,2%. За восемь месяцев этого года средневзвешенная стоимость упаковки препарата достигла 396,1 руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики DSM Group.

Больше всего в цене выросло лекарство «Детралекс» (таб. 1 тыс. мг, 30 шт.) — на 5,4%, до 2,1 тыс. руб. На втором месте по росту стоимости расположился тот же препарат, только на 60 таблеток, его цена выросла на 5,2%, до 3,6 тыс. руб. «Нолипрел А Форте» (5 мг+1,25 мг, 30 шт.) подорожал на 2,5% — до 1,1 тыс. руб.

Лекарство «Эдарби Кло» (таб. 40 мг+12,5 мг, 28 шт.), пользующееся наибольшим спросом среди жителей Адыгеи, снизилось в цене на 0,9%, его средняя стоимость составляет 1,4 тыс. руб. Больше всего подешевел препарат «Юперио» (таб. 50 мг, 28 шт.) — на 3,4% — до 2,5 тыс. руб.

Алина Зорина