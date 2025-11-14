В Геленджике показали новую модель роботизированной уборочной машины

Глава Геленджика Алексей Богодистов, а также исполняющий обязанности министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько и заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Денис Сорокалетов оценили новую модель уборочной машины. Об этом глава курорта сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По словам господина Богодистова, производители привезли в Геленджик пилотный образец многоцелевого автономного роботизированного комплекса, чтобы продемонстрировать его работу в городских условиях. Ранее прототип этой техники уже применялся — он работал в зоне специальной военной операции.

«Теперь разработчики адаптируют решение для гражданской сферы. Есть у этой машины и свои плюсы, и минусы, которые надо доработать»,— подчеркнул по итогам мероприятия Алексей Богодистов.

Василий Хитрых