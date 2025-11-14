Песков заявил о «печальном состоянии» международного права

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что нормы международного права во многих частях мира нарушаются и пребывают в «печальном состоянии».

«Надеемся... что все будет в соответствии с международным правом»,— уточнил господин Песков на брифинге. Так он прокомментировал напряженность из-за наращивания военно-морских сил США в Карибском бассейне.

Накануне шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции Southern Spear («Южное копье») против наркокартелей в Западном полушарии. Боевые действия могут, в частности, затронуть Венесуэлу, руководство которой Штаты обвиняют в пособничестве мировой наркоторговле.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Карибы готовят к бою».