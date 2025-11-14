В Архипо-Осиповке завершилась работа выездной мобильной приемной администрации

В минувший четверг, 13 ноября, в Архипо-Осиповке провела работу выездная мобильная приемная администрации Геленджика. Жителей сельского округа принимали муниципальные депутаты, руководители управлений и отделов администрации города-курорта, а также представители ресурсоснабжающих предприятий и социальных служб. Пришедшие на прием граждане задавали интересующие их наболевшие вопросы, получали консультации и оставляли обращения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

За два часа работы мобильной приемной были даны разъяснения по 70 вопросам. Все обращения зафиксированы и взяты на контроль. Область применения в основном касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки граждан и земельных отношений. Всего депутаты округа приняли 13 человек.

Следующая мобильная приемная администрация пройдет 20 ноября в 16:00 в Доме культуры села Пшада (ул. Советская, 28а). Запланированы также встречи с жителями села Дивноморское (27 ноября — Дворец культуры, ул. О. Кошевого, 4) и Кабардинки (4 декабря — Дворец культуры, ул. Партизанская, 11).

Напомним, первая мобильная приемная прошла 16 октября в клубе села Михайловский Перевал. Помимо начальников отраслевых управлений администрации Геленджика и руководителей управления социальной защиты, а также представителей клиентской службы Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю, в состав приемной входили депутаты городской думы, а также руководители АО «Россети Кубань», ООО «КВГ», МУП «Тепловые сети» и ООО «Пшада».

«Работа проводится очень важная и полезная, а главное — востребованная среди жителей сельских округов. Это мы можем наблюдать по количеству людей, обращающихся в мобильные приемные. Анализ выездов показывает, что сельчан, как правило, беспокоят вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, ремонтом дорог, благоустройством территорий, работой управляющих компаний и общественного транспорта. Ряд вопросов от жителей удается решить на месте. Ряд обращений берется в работу профильными управлениями, фондами и компаниями. Ни один вопрос не остается без внимания»,— подчеркнул глава Геленджика Алексей Богодистов.

Василий Хитрых