Двоих жителей Тарасовского района задержали по подозрению в избиении полицейского

Двоих жителей Тарасовского района Ростовской области подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ). Фигурантами оказались 17-летний и 27-летний братья. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, 10 ноября в станице Вешенской братья поссорились. Словесная перепалка переросла в драку. На место прибыл сотрудник полиции и потребовал прекратить противоправные действия. Однако фигуранты проигнорировали требования полицейского и избили его.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Мария Хоперская