На Дону 80% льготных ипотек выдано по программе для семей

Ростовская область вошла в десятку лидеров России по объему ипотечных выдач, сообщила пресс-служба Сбербанка. В октябре доля государственных льготных программ в регионе составила 83,9%.

По информации ведомства, на ИТ-ипотеку пришлось 1,8%, программы для жителей новых территорий составили 1,1%. Параллельно растет популярность рыночного кредитования — его доля увеличилась до 16,1% в октябре.

«Несмотря на то, что льготные программы, и в первую очередь »Семейная ипотека«, остаются флагманами спроса (83,9% в октябре), клиенты начинают активнее рассматривать и рыночные предложения на фоне смягчения ставок (16,1%). Эта растущая финансовая грамотность и взвешенный подход дончан — очень позитивный тренд»,— пояснил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

Валентина Любашенко