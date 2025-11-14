Политика-иноагента Гозмана заочно приговорили к 10 годам за оправдание терроризма

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в публичном оправдании терроризма политика Леонида Гозмана (признан в России иноагентом). С учетом первого приговора, ему заочно назначили 10 лет колонии общего режима и запрет на администрирование сайтов на пять лет. Об этом сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Дело связано с интервью политика зарубежному изданию в 2023 году. В ходе него он призывал к совершению терактов в России и пропагандировал терроризм. Фигурант объявлен в розыск, он заочно арестован.

Гособвинение запрашивало для Леонида Гозмана (иноагент) 11 лет лишения свободы. В 2024 году его приговорили к 8,5 годам общего режима за распространение фейков о ВС РФ. В октябре политик стал фигурантом дела о подготовке к захвату власти против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом).

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентов переводят в террористы».

Никита Черненко