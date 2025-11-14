Прокуратура запросила 11 лет для иноагента Гозмана по делу об оправдании терроризма

Гособвинение в ходе прений попросило заочно приговорить к 11 годам колонии политика Леонида Гозмана (признан в России иноагентом), сообщило ТАСС. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма. Такой срок запрошен с учетом первого приговора по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Второе дело связано с интервью политика зарубежному изданию в 2023 году. Как установило следствие, в нем фигурант пропагандировал терроризм и призывал к совершению терактов в России. К такому выводу пришли по итогам психолого-лингвистической экспертизы.

Леонида Гозмана (иноагент) в 2024 году заочно приговорили к 8,5 годам общего режима. В октябре политика также обвинили в подготовке к насильственному захвату власти и участии в террористическом сообществе. Основным обвиняемым по этому делу проходит бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом). Помимо него, в деле фигурируют 22 члена «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией).

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентов переводят в террористы».

