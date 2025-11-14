Депутаты ЗСК разработали рекомендации по развитию Белореченского района

В Законодательном собрании Краснодарского края состоялось заседание круглого стола, посвященное перспективам развития Белореченского района в контексте исполнения национальных и региональных проектов. В обсуждении приняли участие руководство муниципалитета, представители ЗСК и районной администрации.

Фото: пресс-служба ЗСК

Глава района Сергей Сидоренко сообщил, что за три года территория освоила 481,6 млн руб. в рамках нацпроектов, благоустроено десять общественных пространств, отремонтирован сельский дом культуры, оснащена музыкальная школа, построена спортплощадка, расселено 22 аварийных квартиры. В 2025 году финансирование по трем национальным проектам превышает 500 млн руб., средства направлены на строительство ФАПа и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Район, по словам Сидоренко, сохраняет инвестиционную привлекательность: за три года реализовано семь проектов с общим объемом вложений 6,9 млрд руб.

О значительном объеме социальных расходов доложила председатель районного Совета Татьяна Марченко: более 78% бюджета направляется на социальную сферу. В краевом парламенте также отметили успехи района в сельском хозяйстве. По словам депутатов, муниципалитет вернул в оборот 1,1 тыс. га рисовых систем, а агропромышленный сектор остается одной из ключевых отраслей экономики.

В ходе заседания были представлены заключения профильных комитетов ЗСК, включая оценку динамики инвестклимата. По данным бюджетного комитета, район вошел в число территорий, наиболее качественно внедривших муниципальный инвестиционный стандарт, а его инвестиционный портал поднялся в топ поисковых запросов в «Яндексе».

Итогом обсуждения стало утверждение резолюции, которая будет положена в основу постановления ЗСК. По словам Юрия Бурлачко, предложения депутатов будут включены в итоговый документ, исполнение которого возьмут на контроль профильные комитеты, сформируют дорожную карту и в дальнейшем совместно с органами местного самоуправления будут работать над устранением обозначенных проблем.

Вячеслав Рыжков