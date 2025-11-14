Четыре школьника из Челябинска пострадали при столкновении автобуса и автовоза

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области автовоз столкнулся с автобусом, перевозившим детей. Четырех подростков доставили в медучреждение для осмотра, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону. Следственные органы возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, 14 ноября около 9:30 при подъезде к Миассу 41-летний водитель автобуса Setra и 39-летний водитель автовоза МАЗ, двигаясь попутно и на большой скорости, не соблюдали дистанцию. Из-за гололеда полуприцеп грузовика занесло, и транспортные средства столкнулись. В автобусе ехал 51 ребенок и трое взрослых из Челябинска на курорт «Солнечная долина». Четырех пассажиров 14 лет доставили в больницу для осмотра. Нарушений правил организованной перевозки несовершеннолетних не выявлено. В 10:40 для группы школьников прибыл подменный автобус.

Прокуратура Миасса организовала проверку, в ходе которой сотрудники ведомства оценят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и требований при организованной перевозке детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 14 ноября на дороге М-5 «Урал» ограничивали движение для общественного транспорта и грузовиков из-за гололеда. Причиной стала некачественная работа подрядчика ООО «Дортрансстрой» (Башкортостан). Компании грозит многомиллионный штраф.

Сегодня утром на федеральной трассе также столкнулись шесть фур и грузовиков, дорогу перекрывали в обоих направлениях.

