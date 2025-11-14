Федеральную трассу М5 в Челябинской области перекрыли из-за массовой аварии

На федеральной трассе М5 «Урал» в Челябинской области временно перекрыли движение в обоих направлениях из-за массовой аварии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Дорожное транспортное происшествие произошло на участке между Златоустом и Миассом, согласно «Яндекс Картам», в районе садового товарищества «Родничок». Столкнулись шесть фур и грузовиков. Никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Движение перекрыто на участке от 1764 км до 1778 км.

Виталина Ярховска