Башкирскую компанию оштрафуют за плохое содержание трассы в Челябинской области

Компанию ООО «Дортрансстрой» (Башкортостан) привлекут к ответственности за плохое содержание участка трассы М5 в Челябинской области. Это стало причиной ограничения движения общественного транспорта и грузовиков 14 ноября, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Временные ограничения действовали с 10 до 12 часов на участке М5, начиная с 1799 километра в Чебаркульском районе Челябинской области и заканчивая 1548 км на границе с Башкортостаном. Сообщалось, что причиной стала скользкость на дороге. По данным ФКУ Упрдор «Южный Урал», гололедица образовалась из-за того, что подрядчик своевременно не обработал дорогу. Компании грозит многомиллионный штраф.

«Дорога в горнозаводской зоне в настоящий момент уже находится в нормативном состоянии, покрытие проезжей части обработано противогололедными материалами»,— отметили в управлении.

По данным сайта госзакупок, с компанией «Дортранстрой» в мае этого года было заключено два контракта на обслуживание участка 1548-1871 км М5 «Урал» общей стоимостью более 1,3 млрд руб.

