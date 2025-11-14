Мадуро призвал американцев объединиться с Венесуэлой во имя мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американским гражданам и призвал их объединиться, чтобы прекратить «бесконечные войны». Это заявление прозвучало на фоне усиления американской военной группировки у побережья Венесуэлы и объявления Пентагоном военной операции против наркокартелей.

«Объединиться ради мира. Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Хватит Ливии. Хватит Афганистана»,— обратился Николас Мадуро к американцам, отвечая на вопрос CNN. На вопрос, есть ли него послание президенту США Дональду Трампу, он ответил: «Да, мир».

С сентября численность американских военнослужащих в Карибском море возросло до 15 тыс. военнослужащих, более десятка военных кораблей, включая авианосец. За это время было атаковано не менее 20 судов, которые США считают причастными к наркоторговле. В результате погибло 80 человек. Накануне глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркокартелей в Западном полушарии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карибы готовят к бою».

Лусине Баласян