Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ, касающийся тарифов на теплоснабжение в регионе. Речь идет об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию до определенного уровня. Данный уровень будет определяться в соответствии с законодательством РФ. Процесс рассчитан на 2025–2029 годы. Контроль за исполнением глава региона возложил на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова.

Как объясняли ранее в департаменте информационной политики региона, в Екатеринбурге будет установлен индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию. Так уральская столица будет поэтапно переходить в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ). «Этот механизм, уже запущенный в других регионах России, позволяет более гибко управлять процессом обновления систем теплоснабжения и реализовывать инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения, повышает ответственность единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) за надежность и бесперебойность теплоснабжения»,— комментировали в департаменте.

Как следует из указа, предельные тарифы будут расти постепенно.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашения с компанией «Т Плюс» и Екатеринбургской теплосетевой компанией о переходе города на новую схему оплаты тепла с 1 декабря.