На тепловую энергию в Екатеринбурге установят предельный уровень цены

В Екатеринбурге Региональная энергетическая комиссия Свердловской области планирует установить индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию, сообщили в правительстве региона. Это связано с переходом города в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ), что позволит гибко обновлять системы теплоснабжения и реализовывать инвестиционные проекты.

Переход в ЦЗТ обяжет поставщиков тепловой энергии модернизировать и развивать коммунальную инфраструктуру, например, увеличить масштаб ремонта сетей. Ежегодно региональные власти будут устанавливать предельный уровень цены, который не может быть превышен. Администрация Екатеринбурга и теплоснабжающие организации будут определять цену для потребителей.

Региональные власти ежегодно определяют только предельный уровень цены, который не может быть превышен в ценовой зоне теплоснабжения. Рост платы за коммунальные услуги будет ограничен предельными индексами изменения совокупной платы. Все действующие ограничения и меры социальной поддержки сохранятся. «Это не тариф, который будет применен в расчетах за тепловую энергию в отношении потребителей — включая население — а максимально возможный порог цены на тепловую энергию»,— добавили в правительстве.

Ирина Пичурина