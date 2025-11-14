Российские силы ПВО за неделю сбили свыше 1 тыс. беспилотников

Российские средства ПВО за неделю перехватили и уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 1173 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также под удар вооруженных сил за неделю попали девять управляемых авиабомб и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Силы Черноморского флота и ракетные войска России уничтожили 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

В ночь на 14 ноября над регионами России были сбиты 216 беспилотников. Больше всего — 66 БПЛА — уничтожены в небе над Краснодарским краем. При атаке на Новороссийск повреждены нефтебаза комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал НУТЭП, береговые сооружения и гражданское судно. Пострадали четыре человека: один из них — мирный житель, трое — члены экипажа судна.