Полиция проводит проверку из-за нападения жителя Краснодара на школьника

Сотрудники полиции Краснодара проводят доследственную проверку по факту нападения местного жителя на 12-летнего школьника на улице Валерия Гассия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных домов по улице Валерия Гассия в микрорайоне Гидростроителей. Мужчина применил в отношении школьника физическую силу.

По окончании разбирательства, с учетом оценки степени причиненного вреда здоровью ребенка, действиям жителя Краснодара дадут правовую оценку.

Алина Зорина