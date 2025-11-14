Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция проводит проверку из-за нападения жителя Краснодара на школьника

Сотрудники полиции Краснодара проводят доследственную проверку по факту нападения местного жителя на 12-летнего школьника на улице Валерия Гассия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных домов по улице Валерия Гассия в микрорайоне Гидростроителей. Мужчина применил в отношении школьника физическую силу.

По окончании разбирательства, с учетом оценки степени причиненного вреда здоровью ребенка, действиям жителя Краснодара дадут правовую оценку.

Алина Зорина

