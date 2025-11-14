ПВО России уничтожила пять беспилотников над Белгородской и Ростовской областями

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Белгородской и Ростовской областями утром 14 ноября. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены в период с 8:00 до 12:00. Четыре дрона уничтожили над территорией Белгородской области, еще один — над Ростовской областью.

В ведомстве уточнили, что все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

Валентина Любашенко