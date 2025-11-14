Минобороны России сообщило о взятии села Рог в ДНР

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Рог у Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Завершена зачистка... населенного пункта Рог Донецкой народной республики»,— уточняется в сообщении ведомства.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1435 мотострелкового полка с установлением контроля над Рогом. Господин Белоусов поблагодарил личный состав полка за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Также, по данным Минобороны, армия России взяла Орестополь в Днепропетровской области. В операции участвовали подразделения группировки войск «Восток».