Минобороны РФ: российские войска заняли Орестополь в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России заняли село Орестополь в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Орестополь находится в Покровском районе региона. Там же находится село Даниловка, о взятии которого Минобороны РФ сообщило накануне. Покровский район прилегает к границам Донецкой Народной Республики. От райцентра Покровское до города Запорожье — менее 100 км по шоссе.

Население Орестополя, по данным украинской переписи 2001 года, составляло 574 человека.

Степан Мельчаков