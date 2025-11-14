На двух улицах Краснодара ограничили проезд мотоциклов по ночам

С 21 ноября в Краснодаре действует запрет на движение мотоциклов по улице Красной и шоссе Нефтяников в ночное время с 21:00 до 7:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ограничения введены департаментом транспорта и дорожного хозяйства на основании совместного решения с Госавтоинспекцией по Краснодару, принятого на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Мера принята в соответствии с законом Краснодарского края 608-КЗ «Об административных правонарушениях».

На улице Красной запрет распространяется на участок от улицы Советской до Офицерской. На шоссе Нефтяников ограничения действуют от улицы Офицерской до Гаврилова.

По всей протяженности указанных участков установят соответствующие дорожные знаки. Мотоциклистам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать альтернативные маршруты объезда.

Алина Зорина