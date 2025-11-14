Центр Рерихов подал апелляцию на передачу государству 272 картин

Мосгорсуд зарегистрировал апелляционную жалобу «Международного центра Рерихов» (МЦР) на передачу в собственность государства 272 картин Николая Рериха и его сыновей — Святослава и Юрия. Это следует из данных картотеки инстанции. Судебное заседание назначено на 16 декабря.

Полотна в 2018 году арестовали по делу против бывшего председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника, обвиняемого в преднамеренном банкротстве финансовой организации. Следствие установило, что фигурант приобрел часть картин для МЦР за деньги вкладчиков банка. В январе 2025 года Булочника приговорили к 10 годам колонии.

Решение об изъятии картин по иску прокуратуры вынес в июле Останкинский районный суд Москвы. Инстанция признала их бесхозяйным имуществом. МЦР не согласился с решением суда и заявил, что именно центр является собственником картин. В иске отмечается, что организацию не привлекли к участию в деле в Останкинском суде.

Никита Черненко