Сбер направит 2,3 млрд рублей в развитие АПК Крыма

Сбер направит 2,3 млрд руб. на финансирование агропромышленного комплекса Крыма и Севастополя в 2025 году. За 10 месяцев этого года банк уже предоставил местным сельхозпроизводителям около 1,3 млрд руб. на оборотное финансирование и развитие бизнес-проектов. Об этом сообщает ТАСС.

Дополнительно два крупных инвестиционных проекта в Крыму получили финансирование на сумму свыше 1 млрд руб. Наибольший объем поддержки предоставили производителям винограда и вина — почти 1 млрд руб., что составляет 45% от общего объема заключенных договоров. Средства направлены на расширение виноградников, открытие новых цехов для хранения и обработки виноматериалов, создание дополнительных рабочих мест.

Второе место по объему поддержки занимает переработка молока — один из крупнейших молокозаводов Крыма получил кредит на развитие производства. Третью позицию занимает выращивание ягод и фруктов. Сбер профинансировал строительство фруктохранилища яблок на юго-востоке Крыма, которое планируется запустить до конца 2025 года.

Алина Зорина