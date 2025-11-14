В Сочи через две недели стартует зимний туристический сезон, однако его подготовка идет на фоне новой волны напряженности: в течение ночи 14 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 216 беспилотников над южными и центральными регионами России. Над акваторией Черного моря уничтожили 59 беспилотников, а над Краснодарским краем сбили 66 БПЛА. Такая массированная атака формирует информационный фон, который может влиять на настроения и решения потенциальных туристов, считает председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

Фото: предоставлено автором

«Если говорить о влиянии атак беспилотников на туристический поток в Сочи, важно отметить, что мы сталкиваемся лишь с отдельными случаями отказов от поездок. Иногда туристы из разных регионов признаются, что в этом году выберут не Сочи и не Геленджик, а другое направление — в основном из-за периодических ограничений в работе аэропортов и перебоями с мобильным интернетом. Но говорить о массовом явлении некорректно.

Официальная позиция отельеров АМОС остается неизменной: доля таких отказов минимальна и статистически незначима. Но полностью исключать этот фактор нельзя — он формирует общий информационный фон, наряду с непростой погодой, которая в этом году неоднократно подводила южные регионы, наряду с укреплением рубля, стимулирующим поездки за рубеж, и с ростом цен, связанным с увеличением налоговой и административной нагрузки, а также высокой инфляцией.

Когда речь идет о безопасности, не стоит забывать о надежности курортной инфраструктуры. Большинство крупных объектов размещения изначально проектировались с учетом резервных источников энергопитания. На Красной Поляне резервные системы есть даже у небольших гостиниц. Если их нет, отели кооперируются и при необходимости переселяют гостей в соседние объекты. План действий на случай перебоев отработан, персонал обучен, и комфорт гостей, как правило, не страдает.

Я много лет руководил санаторием и знаю: при отключении электроэнергии основное неудобство — остановка работы лифтов. В крупных сетевых отелях подобные ситуации заложены в проект заранее. Глобальные сбои, как прошлым летом на всем юге России, случаются редко, но их влияние, конечно, ощутимо, из-за чего гости могут отложить принятие решения до последнего момента. Чтобы побуждать к более раннему бронированию, курортам необходима постоянная информационная и маркетинговая работа.

И именно здесь заметен существенный пробел: большая часть публикаций в СМИ носит чисто информационный характер и не отвечает на главный вопрос: что делает конкретный курорт или конкретный отель уникальным. Формальных упоминаний может быть много, но они редко формируют реальный интерес, а иногда даже снижают его. Эффективная маркетинговая политика — это не частое появление в новостях, а умение объяснить, зачем туристу стоит ехать именно сюда, и в этом направлении южные курорты пока уступают.

Если рассматривать действительно значимые факторы, влияющие на спрос, то на первом плане находятся цены. В одни даты авиабилеты доступны, в другие — стоимость ощутимо возрастает. В зимний период многие ориентируются и на погоду: для обычных туристов она важна, тогда как гости санаториев чувствуют себя комфортно в любое время года».