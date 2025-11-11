ФСБ заявила об ответном ударе «Кинжалами» по Украине за попытку угнать МиГ-31

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным целям на территории Украины. Об этом заявили в ФСБ. В российском ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на попытку украинской разведки угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом». О пресечении подобной операции ФСБ заявила сегодня утром.

В заявлении Центра общественных связей ФСБ сказано, что ВКС ударили по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины под Киевом. Также удар нанесен по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, «где дислоцированы пресловутые F-16» (цитата по ТАСС).

Утром 11 ноября ФСБ заявила, что украинская разведка и «британские кураторы» пытались за $3 млн подкупить российских летчиков МиГ-31. По версии российской спецслужбы, самолет с «Кинжалом» хотели использовать в диверсионной акции — направить на базу НАТО в Румынии.