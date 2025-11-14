Китай показал боевых роботов-волков

Китайский военный телеканал CCTV-7 показал учения 72-й армии КНР, в которых были использованы боевые робоволки. Машины, внешне напоминающие робопса Spot американской компании Boston Dynamics, открыли огонь по первой волне потенциального противника. Машины прикрывали личный состав, выполняли оперативные задачи в тройках, что повышало маневренность боевых соединений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боевые робоволки армии КНР

Фото: China state TV Боевые робоволки армии КНР

Фото: China state TV

Это не первое появление робоволков на публике. Машины уже принимали участие в параде 3 сентября.

Боевые роботы-волки могут быть использованы в десантных операциях, в частности для высадки с моря. Некоторые эксперты полагают, что развитие таких машин может говорить о растущих рисках вторжения КНР на Тайвань.

Никита Литвинов